Spalletti torna Spalletti | Mi auguro che chi rifiuta la Nazionale non possa giocarci più

Luciano Spalletti ritorna con la sua verve toscana, portando energia e determinazione. Con un passato ricco di successi e una passione autentica, il suo rientro in ambito calcistico fa tremare le certezze. Tra dichiarazioni forti e un amore viscerale per il gioco, Spalletti si rivolge ai rifiuti nazionali con un messaggio chiaro: chi non vuole rappresentare l’Italia, dovrebbe pensare bene a cosa perde. La sua voce è un richiamo alle radici e alla passione vera.

Spalletti: «Mi auguro che chi rifiuta la Nazionale, non possa giocarci più» È il lascito di Luciano Spalletti che nel momento dell’addio ritrova la sua verve, il suo essere toscano. Forse si era violentato troppo. Non può fare l’ecumenico. la sua toscanità . Spalletti ha esordito dicendo: «Abbiamo fatto fatica anche stasera, ci sono troppe componenti. Si è confermato quello che si era un po’ visto. Ho trovato un gruppo veramente affaticato. Erano logori per il campionato passato, forse portando qualcuno di più fresco avremmo potuto far meglio». «Quando uno fa l’allenatore della Nazionale non ha alibi, perché li sceglie lui. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Spalletti torna Spalletti: «Mi auguro che chi rifiuta la Nazionale, non possa giocarci più»

