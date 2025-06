Spalletti stroncato dal Foglio | invece di allenare concionava sugli stipendi troppo alti e sulla Playstation

Luciano Spalletti, spesso al centro delle polemiche, si trova sotto la lente del Foglio, che non lesina critiche sulla sua conduzione e sui suoi discorsi sulle questioni extra-calcistiche. Mentre alcune voci lo vedono come un leader appassionato, altre lo dipingono come un allenatore più interessato a parlare di stipendi e PlayStation che di tattica. La sua uscita dalla Nazionale ha lasciato molti con l’amaro in bocca, ma la vera domanda è: il calcio ha perso un vero protagonista o solo un personaggio?

. Al Foglio non ha questa gran considerazione di Luciano Spalletti. Oggi, nel momento dell'uscita dalla Nazionale, Maurizio Crippa – testuale – gli rende il calcio dell'asino. Scrive il Foglio L'altra è la sconfitta con uscita di scena grottesca e strameritata, tardiva in ogni caso, di un ciarliero allenatore, uno che ha una tale immaginifica e ingiustificata autostima di sé da aver detto, una volta: "Non sono nato in Toscana, sono voluto nascere in Toscana. Sono uno che ama stare nella campagna, potare le piante, dare da mangiare agli animali".

Altre fonti ne stanno dando notizia

