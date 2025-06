Spalletti | Non è possibile che su 25 giocatori ci siano 18 con problemini e dolorini

Dopo la vittoria contro la Moldavia, Luciano Spalletti, ormai ex ct della Nazionale italiana, ha espresso preoccupazione riguardo allo stato fisico della squadra. Con un commento amareggiato, ha sottolineato come sia difficile gestire una rosa così afflitta da problemi e dolorini. La sua analisi mette in luce le sfide di mantenere alta la tenuta mentale e fisica in un gruppo così complesso. Ora, la domanda che tutti si pongono è: chi sarà il prossimo a guidare gli Azzurri?

Dopo la vittoria contro la Moldavia 2-0, il ct (ora ex) della Nazionale italiana Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al match e alla tenuta fisica dei suoi calciatori. Spalletti ha commentato: «Abbiamo fatto fatica anche stasera, però ci sono troppe componenti e poi si è confermato quello che si era visto. Ho mantenuto questo gruppo ma l'ho trovato veramente affaticato da questo finale di campionato e forse cercando qualcuno che stava meglio fisicamente potevamo avere una risposta differente.

