Spalletti-Italia game over | un disastro con pochi precedenti sia per la Nazionale che per il ct

Spalletti, con la sua esperienza e passione, aveva suscitato grandi aspettative tra i tifosi italiani, ma il suo percorso sulla panchina azzurra si è concluso in modo drammatico. Un capitolo difficile sia per lui che per la Nazionale, segnato da risultati deludenti e sfide insormontabili. La sua avventura termina qui, lasciando un’eredità complessa e domande aperte sul futuro del calcio italiano.

Quella di Spalletti alla guida della Nazionale italiana è stata un`avventura tutt`altro che positiva. Lo ha detto lo stesso allenatore toscano,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: spalletti - nazionale - italia - game

Italia, chiamata a sorpresa di Spalletti: non va in Nazionale da anni - L’Italia, con Spalletti di spalle e senza Nazionale da anni, si prepara a una sfida tra passato e futuro.

A questo punto non resta che sperare in #Carraro a @Coninews e magari #Matarrese in @FIGC .. Si scherza certo, ma davanti all'ennesima commedia di #Gravina su #Nazionale e l'addio a #Spalletti ..Tutta colpa del voyeurismo, ha detto il presidente #FIGC Partecipa alla discussione

La #Nazionale è arrivata a Reggio Emilia da Coverciano: #Buffon e #Spalletti in testa, non c’era #Gravina Area transennata dalle forze del ordine con circa 20 tifosi, tanti dei quali bambini, tenuti a 50 mt di distanza e rimasti a bocca asciutta @calciome Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Cosa non ha funzionato tra Spalletti e la Nazionale, in campo e fuori; Ranieri rifiuta la panchina dell'Italia, non sarà il nuovo Ct dopo l'esonero di Spalletti; Spalletti-Italia, game over: un disastro con pochi precedenti sia per la Nazionale che per il ct.

Spalletti-Italia, game over: un disastro con pochi precedenti sia per la Nazionale che per il ct - Quella di Spalletti alla guida della Nazionale italiana è stata un`avventura tutt`altro che positiva.

Cosa non ha funzionato tra Spalletti e la Nazionale, in campo e fuori - La settimana appena trascorsa è piuttosto rappresentativa del caos che c’è intorno alla Nazionale italiana maschile di calcio.

Italia, Spalletti game over: CT a processo, Ranieri nome a sorpresa per il web - I tifosi italiani aprono lo scisma per la panchina della Nazionale: via Spalletti subito e dentro il 'salvatore' Claudio Ranieri.