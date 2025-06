Spalletti | Italia affaticata dal campionato non ho lasciato grande entusiasmo

Luciano Spalletti, recentemente uscente dalla guida della Nazionale Italiana, ha espresso un mix di realismo e determinazione al termine della sfida contro la Moldova, conclusasi con un 2-0 a favore degli azzurri. Le sue parole riflettono l’affaticamento del team a causa di un campionato intenso e senza grandi entusiasmi, ma anche la volontà di ripartire con rinnovato slancio. Ecco cosa ha dichiarato...

Le parole dell'ormai ex allenatore della Nazionale Italiana, Luciano Spalletti, al termine della partita contro la Moldova per 2-0. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Spalletti: “Italia affaticata dal campionato, non ho lasciato grande entusiasmo”

In questa notizia si parla di: Spalletti Italia Affaticata Campionato

Italia, chiamata a sorpresa di Spalletti: non va in Nazionale da anni - L’Italia, con Spalletti di spalle e senza Nazionale da anni, si prepara a una sfida tra passato e futuro.

Spalletti: “Italia affaticata dal campionato, non ho lasciato grande entusiasmo”; Spalletti: Non lascio al mio successore una grande Italia. Anche altri allenatori avrebbero faticato; Al ‘Meazza’ va in scena il primo atto di Italia-Germania. Spalletti: “Sfida dal fascino incredibile, tutte e due le squadre giocheranno a viso aperto”.

Italia, Spalletti: "Ct non può avere alibi, non ho fatto la differenza" - Ho deciso di mantenere questo gruppo ma l'ho trovato veramente affaticato da questo finale di campionato e forse cercando qualcuno che stava meglio f ...

Spalletti: "Italia, che fatica! Giocatori logorati, non ho fatto la differenza, lascio poco entusiasmo" - Le parole del Ct all'ultima presenza sulla panchina azzurra dopo il successo contro la Moldova.

Italia, Spalletti: "Anche stasera abbiamo faticato. Non ho saputo fare la differenza" - 0 contro la Moldova (ma con una prestazione decisamente opaca) l'avventura sulla panchina azzurra del tecnico toscano, apparso comprensibilmente emozionato ...