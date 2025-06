Spalletti è un fiume in piena | che frecciata ad Acerbi E aggiunge | Ho fatto male il mio lavoro

Luciano Spalletti, con il suo carattere esplosivo e la sincerità che lo contraddistingue, ha lasciato il Coni con parole dure e un pizzico di amarezza: "Spalletti 232, un fiume in piena," ha affondato una frecciata ad Acerbi dicendo: "Ho fatto male il mio lavoro." Dopo il 2-0 alla Moldavia, l’ex ct ha riflettuto sul suo percorso e su errori passati, lasciando un messaggio di introspezione e determinazione.

Le ultime parole da ct dell’allenatore di Certaldo dopo il 2-0 alla Moldavia, tornando sulla questione con il difensore dell’Inter Si è svolta nella pancia del Mapei Stadium l’ultima conferenza stampa di Luciano Spalletti da ct della Nazionale. L’ormai ex allenatore azzurro, che ha chiuso con un 2-0 alla Moldavia che lascia parecchio amaro in bocca visto che era la partita sulla carta migliore per migliorare la differenza reti e avvicinarsi alla Norvegia che ha vinto solo 1-0 in Estonia. E in ogni caso ‘Lucio’ qualche altro sassolino se lo è tolto, in particolare sulla vicenda Acerbi. “Sono mancate un po’ di cose. 🔗 Leggi su Calciomercato.it