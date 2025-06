Spalletti ammette di non fare la differenza durante il mandato in Italia

Luciano Spalletti, dopo aver concluso il suo incarico come ct dell’Italia, riflette sul suo impatto nel calcio italiano, ammettendo di non aver fatto la differenza come sperava. La sua ultima partita, una vittoria contro la Moldavia, segna la fine di un ciclo che ha suscitato molte discussioni. Ma cosa lascia davvero Spalletti nel calcio italiano? È il momento di scoprire il suo lascito e le sfide future.

Sito inglese: Luciano Spalletti ha ammesso di non aver “fatto la differenza” durante il suo periodo di manager italiano e ha riconosciuto che la squadra ha lottato nella loro vittoria per 2-0 sulla Moldavia lunedì. Spalletti ha preso in carico la sua 24a e ultima partita come capo dell’Azzurri a Reggio Emilia dopo aver annunciato sensazionalmente il suo licenziamento in una conferenza stampa pre-partita la scorsa settimana. L’Italia ha subito una triste sconfitta per 3-0 in Norvegia a Oslo venerdì in quella che rappresentava la loro prima partita di qualifica nella sezione UEFA. Il 66enne è stato nominato successore di Roberto Mancini in seguito alle sue dimissioni a sorpresa nell’agosto 2023, avendo portato Napoli al titolo di Serie A all’inizio di quell’anno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Spalletti ammette di non fare la differenza “durante il mandato in Italia

In questa notizia si parla di: Spalletti Differenza Durante Italia

La differenza di stile tra Conte e Spalletti nel momento della vittoria e della festa - La vittoria e la festa tra Conte e Spalletti riflettono stili diversi: Conte, deciso e infuocato, trasmette passione esplosiva, mentre Spalletti mostra eleganza e compostezza.

Se ne parla anche su altri siti

Spalletti saluta l’Italia: “Gruppo molto affaticato, non sono riuscito a fare la differenza”; Le ultime parole di Spalletti ct dell'Italia: Purtroppo non ho fatto la differenza; Italia, Spalletti: Ct non può avere alibi, non ho fatto la differenza.

Italia, la lezione di stile di Spalletti. L’ammissione ai microfoni: "Non ho fatto la differenza" - Spalletti chiude il suo percorso sulla panchina dell'Italia con un deludente 2-

Cosa non ha funzionato tra Spalletti e la Nazionale, in campo e fuori - La settimana appena trascorsa è piuttosto rappresentativa del caos che c’è intorno alla Nazionale italiana maschile di calcio.

Italia, la Top Five dei gol dell’era Spalletti: 5 interpreti diversi per 5 perle di un’esperienza infelice - La Top Five dei migliori gol realizzati dall’Italia durante l’era Luciano Spalletti alla guida della Nazionale azzurra.