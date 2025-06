Spalletti alla Juventus e non solo | doppio annuncio bianconero in diretta

Luciano Spalletti fa il grande salto nel mondo della Juventus, pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo l’addio all’Italia, il tecnico toscano si prepara ad affrontare una sfida entusiasmante in bianconero, affiancato da un altro pezzo da novanta. L’aria di rivoluzione si fa sentire: la Juve si prepara a tornare protagonista e le dichiarazioni di oggi fanno sognare i tifosi. La nuova avventura è alle porte, e il meglio deve ancora arrivare.

Dall’Italia alla panchina del club torinese, nuova avventura per il tecnico: con lui un altro pezzo da novanta, dichiarazioni che fanno sognare Da ieri sera, si è conclusa l’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Italia. Ultimo capitolo dei due anni vissuti in azzurro, la vittoria a Reggio Emilia per 2-0 contro la Moldavia, poco brillante ma utile per muovere il punteggio in classifica nel gruppo di qualificazione ai Mondiali 2026, dove però la strada si è fatta innegabilmente già in salita. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) E’ il momento però di guardare avanti, per tutti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Spalletti alla Juventus e non solo: doppio annuncio bianconero in diretta

In questa notizia si parla di: Spalletti Juventus Doppio Annuncio

Rugani convocato in Nazionale! Il ct Spalletti chiama il difensore della Juventus per sostituire quell’infortunato: tutti i dettagli - È ufficiale: Daniele Rugani entra a far parte della Nazionale! Il CT Spalletti ha deciso di convocare il difensore della Juventus per coprire l'infortunio di un compagno.

Buon martedì 10 giugno 2025 a partire dalla nostra quotidiana #rassegnastampa delle #primepagine dei #giornali #sportivi nazionali (#Gazzetta, #Tuttosport, #Corsport, #QS) #Spalletti #Italia #Ranieri #Pioli #Sinner #Chivu #SenzaAnima #Nazionale #Mondi Partecipa alla discussione

Gravina e Spalletti a casa per non compromettere, dopo il flop all'Europeo, anche il Mondiale: l'avevo scritto un anno fa enumerando tutte le loro nefandezze, naturalmente nel silenzio dei più L'1 luglio scorso, subito dopo Svizzera-Italia 2-0 e il naufragio azzur Partecipa alla discussione

