Spagna un milione di persone al pellegrinaggio della Vergine del Rocío

Ogni anno, circa un milione di fedeli si riuniscono in Andalusia per onorare la Vergine del Rocío, un simbolo di fede e tradizione millenaria. Questa straordinaria manifestazione religiosa, nata alla fine del XIII secolo, rappresenta uno degli appuntamenti più imponenti e colorati del panorama cattolico mondiale. Un pellegrinaggio che unisce volti, cappelli e cuore di persone provenienti da ogni parte… scopriamo insieme questa affascinante testimonianza di devozione.

In Spagna circa un milione di persone ha partecipato al pellegrinaggio annuale in onore della Vergine del Rocío, un'icona cattolica della Vergine Maria. La venerazione della Vergine del Rocío è una tradizione che risale alla scoperta di un'icona nei pressi di El Rocío, nella regione meridionale dell'Andalusia, alla fine del XIII secolo. Nel tempo è diventato uno dei pellegrinaggi cattolici più grandi e singolari al mondo. Con i volti, i cappelli e gli abiti da flamenco ricoperti di polvere, centinaia di pellegrini si sono radunati intorno a un carro trainato da buoi con la loro icona della Vergine Maria dopo aver camminato a piedi, a cavallo e su carri per quasi 12 ore lungo strade sterrate. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it