Spaccio in piazzale Roma il pusher finisce nella rete dell' Unità cinofila

Nella movimentata cornice di Piazzale Roma, un blitz deciso dell’unità cinofila dell’Unit 224 ha portato all’arresto di un pusher, rafforzando la lotta contro lo spaccio e la microcriminalità. L’operazione, condotta con precisione e dedizione da dieci agenti della Polizia locale, testimonia l’impegno costante dell’amministrazione per preservare sicurezza e decoro urbano. Un risultato che rassicura i cittadini e rinnova la volontà di mantenere vivibile e sicuro il nostro territorio.

Un'operazione mirata di presidio e controllo del territorio, condotta con determinazione dal comando di Polizia locale nella serata di ieri, ha portato a un importante arresto, confermando l'impegno costante dell'amministrazione comunale per garantire sicurezza e decoro urbano. Dieci agenti.

Minacce col coltello dentro a un b&b. Sul piazzale liti e spaccio tra le altalene dei bimbi - Scopri cosa è successo ieri all'alba vicino alla stazione di Mestre, dove si è verificato un episodio di violenza e minacce con coltello all’interno di un B&B, in un contesto di tensioni tra spaccio, liti e caos tra i birilli dei bambini.

