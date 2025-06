Spaccio di droga quattro nei guai Colpi di pistola per intimidazione

Un’indagine intensa e serrata dei carabinieri di Saronno e Tradate ha portato all’arresto di un trentenne marocchino per droga e alla denuncia di altre tre persone, in seguito a episodi di intimidazione e danneggiamenti. Le attività di perquisizione, scaturite da una serie di atti vandalici, hanno messo in luce un preoccupante giro di spaccio e violenza che rischia di destabilizzare la comunità locale. La lotta contro questa criminalità continua con determinazione.

Trentenne marocchino arrestato per detenzione ai fini di spaccio, indagate altre tre persone. I carabinieri nel Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Saronno e della Tenenza di Tradate hanno anche effettuato alcune perquisizioni disposte dalla Procura di Varese. L’attenzione dei carabinieri e della Procura si era concentrata sui quattro uomini immediatamente dopo i vari danneggiamenti, sia mediante tentativi di incendio sia con esplosione di colpi d’arma da fuoco, nei confronti di un’attività imprenditoriale di Tradate. Subito è stato attuato un rafforzamento dei servizi preventivi e di controllo di Tradate e avviate le indagini, che hanno consentito di ricostruire un giro di spaccio di droga nell’ambito del quale sono sorti contrasti sfociati poi in intimidazioni con l’utilizzo di armi da fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spaccio di droga, quattro nei guai. Colpi di pistola per intimidazione

