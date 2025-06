Spaccio di droga con anche consegna a domicilio tredici persone arrestate a Roma

Una vasta operazione dei Carabinieri di Frascati ha smantellato un elaborato sistema di spaccio a Roma e dintorni, con consegne a domicilio e l'uso di minori come corrieri. L’indagine, coordinata dalla DDA, ha portato all’arresto di 13 persone, tra cui alcune in carcere e altre agli arresti domiciliari. Una rete criminale che sfruttava ogni strategia per alimentare il traffico di droga nella Capitale, dimostrando ancora una volta la complessità del fenomeno.

Una fitta rete di spaccio operativa nella Capitale e nell’hinterland, con tecniche da delivery e persino l’utilizzo di minori come corrieri. È quanto emerso da una complessa indagine dei Carabinieri della Compagnia di Frascati, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 persone: 8 sono finite in carcere, 5 ai domiciliari con braccialetto elettronico. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in forma continuata e in concorso, con l’aggravante della collaborazione di minori. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Spaccio di droga con anche consegna a domicilio, tredici persone arrestate a Roma

