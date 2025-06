Spacciatore arrestato in centro aveva con sé droga e 1000 euro in contanti

Nella vibrante cornice di La Spezia, un giovane albanese è stato arrestato nella notte per spaccio di droga e possesso di ingenti somme di denaro. Gli agenti, durante un normale pattuglia, hanno assistito a una scena di compravendita illecita che ha portato all’arresto immediato. Questa operazione dimostra ancora una volta come le forze dell’ordine siano sempre vigili nel proteggere la nostra città. Un intervento deciso per garantire sicurezza e legalità.

La Spezia, 10 giugno 2025 – Trovato in possesso di droga e denaro, in centro città: arrestato. Nella serata di ieri, lunedì 9 giugno, gli agenti della polizia, nel transitare lungo via Aldo Ferrari angolo via Gramsci hanno notato un giovane nell’atto di cedere un involucro risultato contenere cocaina ad un'altra persona. L’uomo, di nazionalità albanese, immediatamente raggiunto dai poliziotti è stato trovato in possesso di otto involucri contenenti cocaina per un totale di 7,29 grammi e un ingente quantitativo di denaro contante, circa 1000 euro. Gli operatori hanno proceduto pertanto all’arresto dell’uomo per detenzione a fini di spaccio, ponendolo a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’odierno giudizio direttissimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spacciatore arrestato in centro, aveva con sé droga e 1000 euro in contanti

