Spacccata in pieno centro storico depredata la storica gioielleria

Una notte di paura nel cuore di Rimini: una spaccata di inaudita crudeltà ha preso di mira la storica gioielleria Benvenuti in via Garibaldi. Verso le 4.30, malviventi armati di determinazione hanno sfondato saracinesca e vetrina con un veicolo, lasciando dietro di sé un segno indelebile di violenza e perdita. La comunità si interroga su come tutelare meglio il patrimonio e la sicurezza del centro storico, affinché episodi simili non si ripetano.

Spaccata in pieno centro storico a Rimini, nella notte tra lunedì e martedì, coi malviventi che hanno preso di mira la gioielleria Benvenuti di via Garibaldi. I ladri sono entrati in azione verso le 4.30 e, con una vettura, hanno sfondato sia la saracinesca che la vetrina del negozio per poi.

