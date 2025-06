Spaccata in gioielleria Mazzarino FdI | Assolutamente necessario intervento concreto per la sicurezza del centro storico

Dopo la recente spaccata alla gioielleria Benvenuti, nel cuore di Rimini, emerge l’urgenza di interventi concreti per garantire la sicurezza del centro storico. Il Coordinatore di Fratelli d’Italia, Claudio Mazzarino, sottolinea la necessità di rafforzare le misure di tutela e prevenzione, affinché episodi come questo non si ripetano e i cittadini possano vivere e lavorare in un ambiente più sicuro. Solo così si potrà restituire serenità e fiducia alla comunità locale.

All'indomani della spaccata che, nella notte tra il 9 e il 10 giugno, ha visto la gioielleria Benvenuti nel centro storico di Rimini essere presa di mira da una banda di malviventi, ad intervenire è il Coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, Claudio Mazzarino, che in una nota stampa parla di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Spaccata in gioielleria, Mazzarino (FdI): "Assolutamente necessario intervento concreto per la sicurezza del centro storico"

