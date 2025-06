Spaccata da Cassetti Auto contro la vetrina Ladri in fuga a mani vuote

Un'altra notte di tensione in via Garibaldi, dove i ladri hanno tentato di mettere a segno una spaccata ai danni di una gioielleria, già vittima di un colpo simile solo sei mesi fa. Questa volta, sfruttando una Fiat Panda rubata, hanno sfondato la vetrina principale, ma sono dovuti fuggire a mani vuote. Un episodio che riaccende le preoccupazioni sulla sicurezza e sulla crescente insicurezza nei quartieri. La vicenda è ancora in fase di approfondimento.

Seconda spaccata da "Cassetti" in via Garibaldi ad appena sei mesi di distanza dall’ultima. Un colpo praticamente identico a quello messo a segno il 6 dicembre scorso. Anche questa volta i malviventi hanno usato una Fiat Panda rubata per spaccare la vetrina principale della gioielleria, che fra l’altro è rivenditore autorizzato della Rolex. Il colpo è avvenuto intorno alle 3 nella notte fra domenica e lunedì. Secondo quanto appreso, i ladri avrebbero spaccato la vetrata principale del negozio lanciando la macchina in retromarcia e a tutta velocità. Subito è scattato l’allarme i malviventi non sarebbero riusciti a prendere nulla. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spaccata da Cassetti. Auto contro la vetrina. Ladri in fuga a mani vuote

In questa notizia si parla di: Spaccata Cassetti Vetrina Ladri

