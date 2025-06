Spaccata alla rivendita di biciclette ladri in fuga senza bottino

clima si è rapidamente surriscaldato, mettendo in fuga i ladri prima che potessero portare via qualche bicicletta. La ripetizione di questi tentativi dimostra quanto sia importante rafforzare le misure di sicurezza per tutelare i negozi e i clienti. È evidente che la vigilanza e le tecnologie anti-intrusione sono strumenti fondamentali per contrastare efficacemente questa preoccupante escalation di furti.

Come era accaduto l'estate scorsa con numerose spaccata a negozi di biciclette della provincia di Padova, nella notte tra il 9 e ilo 10 giugno la malavita specializzata in questo genere di reati è tornata a colpire. Questa volta però il sistema d'allarme ha cominciato a suonare all'impazzata e il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Spaccata alla rivendita di biciclette, ladri in fuga senza bottino

