Sottocorona sbotta | Notizie vergognose La verità sul caldo

Il caldo record sta facendo parlare di sé, alimentando titoli sensazionalistici e paure ingiustificate. Ma quanto c’è di vero nelle notizie che circolano? Paolo Sottocorona, noto meteorologo, smonta le fake news e chiarisce la realtà dietro alle temperature estreme dell’Italia. È il momento di distinguere tra allarmismo e dati concreti: scopriamo insieme cosa ci aspetta davvero per le prossime settimane.

Caldo "infernale" sull'Italia: quanto c'è di vero e quanto di sensazionalistico in certi annunci? Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, nel consueto spazio delle previsioni meteo che segue la rassegna stampa commenta certi titoli a suo dire un po' troppo carichi. "Ammesso e non concesso che in una o due o tre città si raggiungano i 42 gradi, non si può dire l'Italia a 42 gradi perché se uno vince il SuperEnalotto non è che vincono tutti gl italiani". Insomma, tuona Sottocorona, "sono sciocchezze dette male anche". Non solo. Notizie "nel merito e nel metodo vergognose ". Ma allora come stanno le cose? Le previsioni del tempo di martedì 10 giugno offrono solo lieve nuvolosità e debolissime precipitazioni sulle zone alpine, mentre "qualcuna si affaccia tra Calabria e Sicilia". 🔗 Leggi su Iltempo.it