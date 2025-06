Sotto le stelle di Città della Scienza | Appuntamento in Via Lattea per celebrare il Solstizio d’Estate

maggior incanto delle stelle, l'evento "Appuntamento in Via Lattea" offre un'occasione unica per scoprire i misteri del cosmos tra affascinanti osservazioni astronomiche e narrazioni coinvolgenti. Un'opportunità imperdibile per grandi e piccini di celebrare il solstizio d’estate in un’esperienza che accende la fantasia e il desiderio di conoscere l’universo. Non lasciarti sfuggire questa notte magica tra le meraviglie dello spazio!

Nelle sere d'estate, il Planetario di Città della Scienza apre le sue porte per "Appuntamento in Via Lattea", un'esperienza esclusiva che trasforma una visita in un'avventura cosmica indimenticabile e invita a lasciarsi trasportare in un viaggio ai confini dell'universo. Sotto la maestosa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Sotto le stelle di Città della Scienza: "Appuntamento in Via Lattea" per celebrare il Solstizio d’Estate

In questa notizia si parla di: sotto - città - scienza - appuntamento

L'altra faccia della città turistica: rifiuti separati male, Ztl sotto assedio e occupazione abusiva del suolo pubblico - Nel secondo bimestre del 2025, Como si è trovata ad affrontare sfide significative legate al turismo: rifiuti separati male, ZTL sotto assedio e occupazioni abusive del suolo pubblico.

Se ne parla anche su altri siti

Sotto le stelle di Città della Scienza: Appuntamento in Via Lattea per celebrare il Solstizio d’Estate; Napoli Città della scienza: appuntamento per i giovanissimi per conoscere la pelle; Umanesimo Digitale e Sanità, l'incontro a Città della Scienza: appuntamento il 16 maggio.