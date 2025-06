Sotto la pelle della vita Diego Marino presenta il suo nuovo libro

L’attesa si trasforma in scoperta con “Sotto la pelle della vita”, il nuovo libro di Diego Marino, un viaggio tra parole e territori, emozioni e realtà. In un mondo dove i confini tra scrittura e impegno si sfumano, Marino ci guida alla scoperta di storie che svelano l’anima più profonda della vita. L'articolo “Sotto la pelle della vita”, Diego Marino presenta il suo nuovo libro sembra essere il punto di partenza per un’esplorazione intensa e coinvolgente.

C'è un filo che unisce parole e impegno, scrittura e territorio, emozione e concretezza. Quel filo lo tesse Diego Marino, giornalista e autore di "Sotto la pelle della vita", il suo nuovo libro che sarà presentato ufficialmente giovedì 12 giugno alle 20:30, nella suggestiva cornice di Casatiè a Sant'Arpino.

In questa notizia si parla di: Sotto Pelle Vita Diego

