Sospettato di terrorismo viene arrestato per droga

Un arresto che desta sconcerto e apre nuove riflessioni sulla sicurezza nazionale. Un sospettato di terrorismo, infatti, è finito in manette per droga, dopo un’indagine complessa condotta dalla Procura de L’Aquila e la Digos di Ascoli. Questa vicenda ci ricorda quanto le minacce possano nascondersi dietro facciate inattese, sottolineando l’importanza di vigilare sempre con attenzione e determinazione.

A seguito di un'indagine anti terrorismo della Procura della Repubblica de L'Aquila, agenti della Digos della Questura di Ascoli hanno perquisito lo scorso 6 giugno per gran parte della giornata l'abitazione di un marocchino di 35 anni residente a San Benedetto, sospettato di avere avuto contatti significativi con un'organizzazione legata all'Isis. L'uomo è stato infine arrestato per l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti che sono state rinvenute dai poliziotti durante il controllo minuzioso a cui è stato sottoposto l'appartamento, iniziato intorno alle 9 e concluso verso le ore 15 del pomeriggio, quando il soggetto in questione è stato tratto in arresto, ma solo per il possesso di stupefacenti.

