Sorteggio ATP Queen’s 2025 | orario programma teste di serie Presenti Musetti e Alcaraz

L’attesa per gli HSBC Championships 2025 al Queen’s Club di Londra cresce, con il ritorno di Lorenzo Musetti e la presenza di Carlos Alcaraz pronti a sfidarsi sull’erba. Il sorteggio del tabellone, in programma venerdì 13 giugno alle 12.00, definirà le sorti di un torneo che promette grandi emozioni e sfide di altissimo livello nel cuore dell’estate tennistica. Restate sintonizzati, l’adrenalina sta per cominciare!

Gli HSBC Championships 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500 in programma sull’erba outdoor del Queen’s Club di Londra, in Gran Bretagna, dovrebbero segnare il ritorno in campo di Lorenzo Musetti dopo il problema fisico accusato al Roland Garros. Sui prati londinesi ci sarà anche lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il sorteggio del tabellone di singolare maschile si terrà venerdì 13 giugno alle ore 12.00: il main draw sarà composto da 32 tennisti, e le teste di serie saranno 8. Non ci saranno bye, ed il cammino di Lorenzo Musetti inizierà ai sedicesimi, anche se fino ai quarti l’azzurro non potrà incontrare altri giocatori protetti dal seeding. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sorteggio ATP Queen’s 2025: orario, programma, teste di serie. Presenti Musetti e Alcaraz

