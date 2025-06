Sorrentino | Il magazziniere Juve disse | ‘Ronaldo non ti dà la maglia’ Lui passò e non disse nulla

Nel mondo del calcio, le storie di fair play e rispetto tra colleghi sono rare e preziose. Stefano Sorrentino, ex portiere della Juventus, rivela un aneddoto emozionante dopo il match contro il Chievo, quando parò un rigore a Ronaldo. La sua richiesta di scambiare le maglie non andò come previsto, ma il gesto rimane un esempio di umanità e passione per il calcio. Scopriamo insieme come si è evoluta questa vicenda, svelando i valori che rendono questo sport unico.

Stefano Sorrentino ha raccontato cosa accadde dopo la fine della partita tra Juventus e Chievo in cui parò un calcio di rigore a Ronaldo: "Dissi al magazziniere della Juve: 'Guarda, questa è la mia maglia, Cristiano deve darmi la sua, perché siamo d'accordo così'". Le cose andarono diversamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

