Sorpreso con furetto senza museruola e alcuni conigli morti | revocato porto d' armi a cacciatore

Scoperto in flagrante mentre violava le norme di caccia con furetto senza museruola e conigli morti sul campo, un cacciatore ha visto revocare il porto d'armi e scattare il divieto di possesso di fucile. La sua vicenda, risalente a qualche anno fa, evidenzia l'importanza di rispettare le regole per tutelare la fauna e garantire un’attività venatoria responsabile. Questa storia ci ricorda che il rispetto delle leggi è fondamentale per preservare l’equilibrio ambientale.

un uomo è stato "pizzicato" dalla polizia in flagranza di un reato molto specifico, cioè.

