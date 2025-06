Sorpreso con 40 grammi di cocaina Patteggia il dipendente della Provincia

Un normale controllo si trasforma in un caso di droga: un dipendente provinciale di Perugia, 59 anni, sorpreso con 40 grammi di cocaina, patteggia otto mesi di reclusione. La scoperta, fatta durante una perquisizione domiciliare, rivela quanto possa nascondersi dietro una vita apparentemente ordinaria. La vicenda solleva interrogativi sulla presenza di sostanze illecite tra le persone che quotidianamente incontriamo. Che cosa ci insegna questa storia?

Era stato fermato in moto durante un normale controllo e trovato con una modica quantità di cocaina, poi durante la perquisizione domiciliare da uno scaffale della sua abitazione, nascosta dentro alcuni barattoli di marmellata, era spuntata altra droga, in tutto una quarantina di grammi. L’uomo, 59 anni, che lavora alle dipendenze della Provincia di Perugia ieri ha patteggiato in tribunale (davanti al giudice Alberto Avenoso) otto mesi di reclusione (pena sospesa). L’udienza era quella del processo per direttissima seguito all’ arresto: l’uomo doveva rispondere dei reati legati al possesso di droga. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sorpreso con 40 grammi di cocaina. Patteggia il dipendente della Provincia

In questa notizia si parla di: Grammi Cocaina Provincia Sorpreso

Lido di Venezia: cocaina nascosta a terra, sequestri per 200 grammi - Negli ultimi giorni, l'unità cinofila della polizia locale ha intensificato i controlli al Lido di Venezia, portando a sequestri di cocaina nascosta a terra per un totale di 200 grammi.

Sorpreso in auto con più di 200 grammi di cocaina: 45enne arrestato dalla Polizia di Stato; Sorpreso con oltre 100 grammi di cocaina in pietra; Sorpreso in strada con 200 grammi di coca, condannato dopo rito abbreviato.

Dipendente della Provincia arrestato con la cocaina patteggia la pena a 8 mesi di carcere - di Enzo Beretta Accolta, dal giudice Alberto Avenoso, la richiesta di patteggiamento a otto mesi di reclusione (pena sospesa) avanzata dal dipendente della Provincia di Perugia trovato in possesso di ...

Sorpreso con 22 grammi di cocaina, 43enne denunciato a Jesi - sorpreso nella tarda serata di sabato scorso con 22 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione e 1.

Sorpreso con la cocaina lungo l'argine: nei guai uno spacciatore - Domenica primo giugno a Vigonza tra via Paolo VI e l'argine del Tergola in trappola è finito un tunisino.