Sorpresa dalla Regione finanziato con 1,2 milioni di euro il progetto per rigenerare l' ex colonia Enel

La Regione Emilia Romagna ha stupito tutti, finanziando con 12 milioni di euro il progetto di rigenerazione dell’ex Colonia Enel. Questo intervento, tra i più attesi, rappresenta un passo importante verso la riqualificazione urbana e il recupero di immobili pubblici, promuovendo un nuovo volto alla comunità. Con questa iniziativa, si apre una nuova era di crescita sostenibile e innovativa, trasformando il passato in un futuro ricco di opportunità.

C’è il progetto di rigenerazione dell’ex Colonia Enel tra gli interventi selezionati e finanziati dalla Regione Emilia Romagna attraverso il “Bando Rigenerazione Urbana 2024” finalizzato alla promozione degli interventi di riqualificazione attraverso il recupero e il riuso di immobili pubblici. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Sorpresa dalla Regione, finanziato con 1,2 milioni di euro il progetto per rigenerare l'ex colonia Enel

In questa notizia si parla di: regione - progetto - colonia - enel

Dissalatori a Palermo, a breve i bandi: Webuild fuori dai giochi, la Regione sceglie un progetto più sostenibile - La Regione Sicilia ha escluso Webuild dalla corsa per la realizzazione di due impianti di dissalazione a Palermo.

Approfondimenti da altre fonti

Sorpresa dalla Regione, finanziato con 1,2 milioni di euro il progetto per rigenerare l'ex colonia Enel; Riqualificazione ex colonia Enel: il progetto finanziato dalla Regione nell’ambito del “Bando Rigenerazione Urbana 2024”. Il commento dell’Amministrazione: “Riconosciuto il valore di un’opera strategica per la città”; Sorpresa dalla Regione, finanziato con 1,2 milioni di euro il progetto per rigenerare l'ex colonia Enel.

Rimini, riqualificazione ex Colonia Enel: la Regione finanzia il 50% dell’investimento - C’è il progetto di rigenerazione dell’ex Colonia Enel tra gli interventi selezionati e finanziati dalla Regione Emilia Romagna attraverso il “Bando Rigenerazione Urbana 2024” finalizzato alla promozio ...

Dalla Regione oltre 3 milioni per finanziare tre progetti a Rimini, Riccione e Cattolica - Dalla rigenerazione di Casa Cerri, un edificio storico per i servizi sociali e le residenze dei più fragili a Cattolica, all’attesa riqualificazione della Ex Colonia Enel di Rimini che si trasforma in ...

Ex colonia Enel e Triangolone inseriti nel progetto - L’ex Enel è in parte interessata dal progetto di riqualificazione del Parco del mare ...