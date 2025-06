Sorpresa azzurra | Claudio Ranieri ha rinunciato alla Nazionale niente doppio incarico

Dopo una notte di profonde riflessioni, Claudio Ranieri ha deciso di rifiutare la panchina della nazionale italiana, smentendo le voci di un doppio incarico. Una scelta sofferta, ma dettata dalla volontà di dedicare tutto sé stesso a ogni impegno, dimostrando ancora una volta il suo autentico spirito di sacrificio e passione per il calcio. La sua decisione apre nuovi scenari e conferma la sua integrità professionale.

Dopo una notte di riflessioni Claudio Ranieri ha deciso di cambiare idea e rifiutare la panchina dell'Italia. Una scelta sofferta ma dettata dalla volontà di Sir Claudio di dare il 100%. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Sorpresa azzurra: Claudio Ranieri ha rinunciato alla Nazionale, niente doppio incarico

