Sora Storie in cammino Anime senza confini

Preparati a vivere una serata magica sotto le stelle: domenica 15 giugno 2025, il Chiostro dell’ex Convento dei Minori Conventuali di Sora si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con “Storie in cammino. Anime senza confini”. Questo spettacolo originale, ideato dall’associazione La Via dei Canti ODV e da I Colibrì, promette di incantare il pubblico con musica, narrazione e tanta passione. Non perdere l’occasione di scoprire un mondo senza frontiere!

Domenica 15 giugno 2025, alle ore 21.00, il suggestivo Chiostro dell'ex Convento dei Minori Conventuali di Sora ospiterà lo spettacolo "Storie in cammino. Anime senza confini", realizzato dall'associazione La Via dei Canti ODV in collaborazione con il gruppo di teatro-canzone I Colibrì.

Sora, "Storie di pietre e di visioni future" - Scopri l’affascinante mondo di Sora tra pietre antiche e visioni di domani durante le Giornate Europee dell’Archeologia 2025.

