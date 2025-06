Sora minorenne preso alla guida di un ciclomotore senza patentino Maxi multa da 6000 mila euro

Sorprendentemente, una minorenne è stata fermata alla guida di un ciclomotore senza patente durante i controlli estivi. Con l’aumento del traffico e i rischi connessi, la Polizia di Stato ha intensificato le verifiche nelle strade di Frosinone, riconoscendo l’importanza di garantire sicurezza e legalità. Lo scorso weekend, gli agenti del Distaccamento di Sora hanno messo in atto una serie di controlli rigorosi, sottolineando come la prevenzione sia fondamentale per tutelare tutti gli utenti della strada.

Con l’arrivo della bella stagione e il conseguente aumento del traffico soprattutto nel fine settimana, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli sulle principali arterie della provincia di Frosinone. Lo scorso weekend, infatti, gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Sora hanno. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Sora, minorenne preso alla guida di un ciclomotore senza patentino. Maxi multa da 6000 mila euro

Ne parlano su altre fonti

Sora, minorenne preso alla guida di un ciclomotore senza patentino. Maxi multa da 6000 mila euro; Minore alla Guida Senza Patentino. Mega Multa al Genitore; Controlli straordinari sulle strade della provincia di Frosinone: raffica di sanzioni e patenti ritirate.

Controlli della Stradale, minorenne alla guida senza patentino e automobilisti “allergici” alle regole - La Polizia di Stato ha intensificato i controlli sulle principali arterie della provincia di Frosinone.

Minorenne ruba l’auto della madre e si schianta contro un’ambulanza: mezzi distrutti, ci sono feriti - è messo alla guida, causando un grave incidente stradale con un'ambulanza.

Maxi sanzione al genitore se il figlio minorenne usa il motociclo senza patente - Scatta una maxi sanzione per il genitore che consente al figlio minorenne, e senza patente, di mettersi alla guida di un motociclo.