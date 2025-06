Sophie Codegoni va in vacanza senza la figlia e finisce nel mirino del social | ‘Non mi annullo’

Sophie Codegoni, influencer amatissima, si trova ancora una volta sotto i riflettori per aver scelto di prendersi una pausa senza sua figlia. Le critiche sui social sono state dure, ma lei risponde con fermezza: “Vivo per mia figlia, ma ho il diritto di prendermi cura anche di me”. Un messaggio potente che invita a riflettere sul ruolo della donna e sulla libertà di scelta. La sua storia ci ricorda che anche le mamme meritano spazio e rispetto.

L’influencer replica sui social: ‘Io vivo per mia figlia, ma ho il diritto di prendermi cura anche di me’. Un messaggio forte, limpido, e soprattutto necessario. Sophie Codegoni, influencer tra le più seguite della sua generazione, è tornata a far parlare di sé non per un nuovo progetto o per un gossip, ma per una riflessione pubblica sulla genitorialità al femminile. Il motivo? Le continue critiche ricevute ogni volta che decide di partire per una vacanza o prendersi del tempo per sé. Le accuse social: ‘Sei mamma e vai in vacanza?’. In una Instagram story recente, Sophie Codegoni ha deciso di affrontare direttamente un flusso di messaggi sempre più insistenti e – spesso – velenosi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it