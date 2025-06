Sophie Codegoni in vacanza senza la figlia di 2 anni | Ho bisogno di tempo per me

Sophie Codegoni si concede un meritato momento di pausa, volando in vacanza con un’amica senza la piccola Celine, lasciando Milano sotto l’occhio vigile della famiglia. Una decisione che ha acceso le polemiche tra i follower, pronti a giudicare ogni sua scelta. Ma Sophie, sempre autentica, sa bene che essere mamma non significa rinunciare a sé stessi: è tempo di dimostrare che anche le mamme hanno bisogno di spazio per rigenerarsi e tornare più forti di prima.

Diventare mamma non significa annullarsi. Ne è convinta Sophie Codegoni che nel 2023 ha avuto dall'ex compagno Alessandro Basciano la figlia Celine. Di recente la modella e influencer ha deciso di andare in vacanza con un'amica, senza la bambina al seguito, che è rimasta a Milano con la sua famiglia. Ma tanto è bastato a scatenare haters e criticoni, che non hanno esitato a stroncare la sua scelta tanto da costringere la diretta interessata ad intervenire. Sophie Codegoni criticata perché in vacanza senza la figlia. Dopo un inverno difficile a causa della battaglia legale con Alessandro Basciano, Sophie Codegoni ha scelto di ritagliarsi qualche momento di relax a Capri, in compagnia della sua amica e collega Elisa Maino.

