Sophie Codegoni criticata perché va in vacanza nonostante sia mamma la replica | Non devo annullarmi perché ho una figlia

Sophie Codegoni, tra sorrisi e commenti critici, si difende con fermezza riguardo alle sue scelte di maternità e svago. La giovane influencer ha deciso di non sacrificare i propri desideri, sottolineando che essere madre non significa annullarsi completamente. La sua risposta mette in luce l'importanza di trovare un equilibrio tra maternità e benessere personale, un messaggio che risuona forte nel mondo di oggi. Continua a leggere per scoprire la sua versione dei fatti.

Sophie Codegoni è stata criticata perché si è concessa il lusso di partire nonostante abbia una figlia. La replica dell'influencer. 🔗 Leggi su Fanpage.it

