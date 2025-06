Sono un amico di tuo figlio e devo consegnare un pacco Ecco la ‘nuova’ truffa a Terni per spillare soldi

Hai mai ricevuto una chiamata sospetta da qualcuno che si spaccia per un amico di tuo figlio, chiedendo di consegnare un pacco? Purtroppo, a Terni si stanno diffondendo truffe astute e ingannevoli che cercano di spillare soldi ai cittadini ignari. Sul nostro sito www.ternitoday.it abbiamo raccolto due segnalazioni recenti: scopri come riconoscere questi tentativi e proteggerti evitando di cadere nella trappola.

"Ciao. Non mi riconosci? Sono un amico di tuo figlio e devo consegnargli un pacco". Alla nostra redazione di www.ternitoday.it sono arrivate due distinte segnalazioni da parte di utenti, che ricostruiscono cosa gli è capitato nei giorni scorsi, in prossimità di esercizi commerciali della città.

Gigi D’Alessio: «Sono un papà amico dei miei figli. Quando guardo i più piccoli mi viene un po' di tristezza, non so se li vedrò quando avranno 20 anni» - Gigi D'Alessio, cantautore e papà affettuoso, condivide riflessioni profonde sulla paternità e il passare del tempo.

