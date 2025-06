Sono intrappolato in un ospedale da nove anni e il personale mi dice che la via d’uscita è ammazzarmi con una iniezione letale | la rivelazione di Roger Foley

La storia di Roger Foley, un uomo disabile canadese intrappolato da nove anni in un ospedale, scuote l’opinione pubblica. Accusando il personale del London Health Sciences Centre di pressioni per ricevere un’iniezione letale, Foley denuncia un’oscura realtà di abusi e mancanza di rispetto dei diritti umani. Ma qual è la verità dietro questa drammatica vicenda? La sua testimonianza solleva interrogativi fondamentali sulla cura, l’etica e il rispetto della vita.

Ha suscitato clamore la storia di Roger Foley, un disabile canadese che ha raccontato al Daily Mail i suoi nove anni in un ospedale, dove, a suo dire, il personale ospedaliero lo assillerebbe per porre fine alla sua vita con un’iniezione letale. Il paziente si trova al London Health Sciences Centre (LHSC) di London, nella provincia canadese di Ontario, dove il personale gli lancerebbe ripetutamente allusioni all’eutanasia. Roger Foley soffre di atassia spinocerebellare, una malattia cerebrale incurabile che rende difficile muoversi. Deve essere sollevato per poter mangiare, bere e assumere farmaci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono intrappolato in un ospedale da nove anni e il personale mi dice che la via d’uscita è ammazzarmi con una iniezione letale”: la rivelazione di Roger Foley

