Sono in cura da uno psicologo da mesi anche il mio ex marito dovrebbe iniziare a farlo | l’appello di Wanda Nara a Mauro Icardi

Dopo mesi di terapia, ho imparato l'importanza di affrontare i momenti difficili con coraggio e chiarezza. Anche il mio ex marito si sta preparando a fare un passo importante: l'appello di Wanda Nara a Mauro Icardi rivela quanto le emozioni possano essere complesse e sfaccettate. In un mondo dove le relazioni sono sotto i riflettori, capire cosa si nasconde dietro le parole diventa essenziale per trovare la propria strada.

Di ritorno dall'Italia, dove si è tenuta l'udienza per il divorzio da Mauro Icardi, Wanda Nara ha parlato ai microfoni della trasmissione argentina "Infama", in onda su América TV. Al centro dell'intervista, la recente bufera social scoppiata dopo l'incontro tra Icardi e i figli. E non è mancato il riferimento alla compagna di Icardi, la "China" Suarez: "Pur conoscendo la compagna di Mauro e avendo un legame, trovo strano che una donna possa sostenere un uomo in tutta questa follia ". Il nervo scoperto, per Wanda, resta l'atteggiamento di Mauro nei confronti delle figlie. "Che lei viva la sua vita, non mi intrometterò.

