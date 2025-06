Sono antisemita dentro | il clamoroso lapsus di Giuseppe Conte

In un frangente che ha scosso il panorama politico italiano, Giuseppe Conte ha dichiarato: «Io non devo dimostrare nulla perché sono antisemita in modo costitutivo. Sono antisemita dentro». Questa affermazione, pronunciata durante una trasmissione radiofonica, ha suscitato sdegno e incredulità, ponendo l’attenzione su temi delicati e controversi. Per l'ex premier si è aperto un dibattito acceso sulla sua reale posizione e sulle implicazioni di tali parole.

"Io non devo dimostrare nulla perché sono antisemita in modo costitutivo. Sono antisemita dentro". La frase shock, al primo ascolto, è stata pronunciata dal leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte durante una puntata del programma radiofonico Un giorno da pecora. Per l'ex premier si è. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "Sono antisemita dentro": il (clamoroso) lapsus di Giuseppe Conte

In questa notizia si parla di: sono - antisemita - giuseppe - conte

Attacco antisemita a Washington: chi sono l’attentatore e le vittime - Un attacco antisemita a Washington ha scosso la comunità, con una sparatoria davanti al Museo Ebraico che ha causato la morte di due giovani funzionari dell’ambasciata israeliana.

Il mio articolo su @in_oltre del capolavoro di psicanalisi freudiana in diretta radio del nostro Giuseppe Conte: “Sono antisemita in maniera costitutiva” Partecipa alla discussione

Per chi non crede che sia vera la dichiarazione di Giuseppe Conte “Io sono antisemita in maniera costitutiva”, può ascoltare la registrazione del programma di Radio Rai #ungiornodapecora dal timer 01:06:45 Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Sono antisemita dentro: il (clamoroso) lapsus di Giuseppe Conte; Alla fine è solo rossobrunismo antisemita, altro che pro-pal; La politica in piazza: Non c’è spazio fra noi per l’antisemitismo.

“I 5 Stelle sono antisemiti”: Conte annuncia querela contro il presidente della Comunità ebraica di Milano. “Intollerabile diffamazione” - “Abbiamo atteso e sperato in una resipiscenza, ma non c’è stata ...

Il cretinismo antisemita contagia Conte, l’appello agli “amici ebrei” del politico neopacifista assetato di voti - cioè di fatti accertati e provati, sono procedure caratteristiche della propaganda contro ...

Il cretinismo antisemita contagia Conte, l’appello agli “amici ebrei” del politico neopacifista assetato di voti - in cui i figli delle vittime della Shoah sono ritenuti responsabili del massacro di un altro popolo.