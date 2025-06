Sonja Venturi | La musica devozionale è molto ascoltata nel mondo e spero si diffonda anche in Italia

Scopri l’affascinante mondo della musica devozionale con Sonja Venturi, protagonista del celebre brano "Om Sai Ram", un mantra che ha conquistato il cuore di milioni nel mondo. In un’intervista esclusiva, l’artista ci svela il significato profondo di questa canzone e il suo desiderio di diffonderla anche in Italia. Un’opportunità unica per avvicinarsi all’elemento sacro attraverso la musica, un ponte tra culture e spiritualità. Perché incontrare l’Altro significa incrociare un essere sacro, divino.

I ntervista e sclusiva con l’artista interprete del brano (con video) ‘Om Sai Ram’: il mantra del saluto al divino divenuto una canzone in featuring con Kunal Ganjawalla, Ajnish Rai, SaraLa, Monica Merz, Sergio Vigagni, Velka-Sai e Reda Striskaite Sri Sathya Sai Baba by Gabriella Campomizzi Non solo un brano musicale, ma un benvenuto al nostro prossimo. Perché incontrare l’Altro significa incrociare un essere sacro, divino. Perché ciascuno di noi è incarnazione di amore universale e divinità. Un ‘divino’ che si manifesta in molte forme e molti nomi nelle varie culture dei Paesi del mondo, da riscoprire e rispettare laddove il rispetto, la cura dell’Altro e della vita, sembrano sfuggire o essere dimenticati. 🔗 Leggi su Funweek.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

“Om Sai Ram” Il Mantra del Saluto al Divino; Il Mantra del Saluto al Divino in ogni persona diventa canzone, appello alla Pace, all’Unità e all’Amore Universale; Esce 'Om Sai Ram', la nuova canzone di Sonja Venturi che è un inno alla pace che unisce.

Sonja Venturi: “La musica devozionale è molto ascoltata nel mondo e spero si diffonda anche in Italia” - Intervista esclusiva con l’artista interprete del brano (con video) ‘Om Sai Ram’: il mantra del saluto al divino divenuto una canzone in featuring con ...