Sollicciano la detenzione choc Condannato per reati fiscali finisce in cella a 94 anni

In un’Italia che cambia, l’immobilità delle sue carceri continua a sorprendere. A Sollicciano, un anziano di 94 anni, R.C., ex imprenditore fiorentino, si trova recluso per reati fiscali commessi a ottant’anni. La sua vicenda solleva interrogativi sulla giustizia e sul sistema penitenziario, rivelando un quadro spesso dimenticato: il diritto alla dignità anche in età avanzata. È ora di riflettere sulle sfide di un sistema che fatica ad adattarsi alle nuove esigenze.

Firenze, 10 giugno 2025 – A Sollicciano da un qualche giorno è recluso un detenuto di 94 anni. Difficile da credere, ma è la realtà: nella cella del reparto clinico di uno dei peggiori penitenziari d’Italia c’è un anziano – è bene ripeterlo – di 94 anni. R.C., ex imprenditore fiorentino, si trova lì per una condanna diventata definitiva per reati di natura finanziaria commessi all’eta di 80 anni. Sono fatti “molto risalenti”, ci spiega il suo avvocato Luca Bellezza, che però non hanno impedito al giudice del tribunale di Firenze di spedire l’uomo dietro le sbarre e non scegliere invece una misura di detenzione alternativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sollicciano, la detenzione choc. Condannato per reati fiscali finisce in cella a 94 anni

