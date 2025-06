Solidarista 2025 | festa della solidarietà e dei diritti

Prepariamoci a vivere un pomeriggio di speranza e impegno: sabato 14 giugno, in Piazza Martiri della Libertà, torna Solidarista 2025, la festa della solidarietà e dei diritti giunta alla sua 24ª edizione. Promossa da El Comedor Giordano Liva - ODV, questa giornata rappresenta un’eccezionale occasione per condividere valori, promuovere l’inclusione e rafforzare il senso di comunità. Unisciti a noi per fare la differenza, perché insieme possiamo cambiare il mondo.

In questa notizia si parla di: solidarista - festa - solidarietà - diritti

