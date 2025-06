Solidarietà con i punti del super Raccolti 7mila euro per i rifugi

Così, grazie alla solidarietà di tutti, sono stati raccolti ben 7mila euro destinati ai rifugi per animali. Quattro amici, uniti dalla passione e dall’impegno, hanno dimostrato che anche piccoli gesti possono fare una grande differenza. La loro iniziativa, nata dal cuore, si conferma un esempio luminoso di solidarietà e amore verso i nostri amici a quattro zampe. E la speranza è che questa bella storia possa ispirare altri a seguire il loro esempio.

Sono amici, quattro, e colleghi di lavoro in un grande negozio con sedi rispettivamente a Campi e Sesto. E una passione, altrettanto grande, per gli animali. Nasce da loro (Irene Degl'Innocenti, Rossella Bruno, Francesco Marchitelli e Marco Cortini) l'idea di dare una mano ai nostri amici a quattro zampe, che ha dato seguito ha quanto già fatto quattro anni fa e che anche questa volta ha avuto un grande riscontro fra amici e conoscenti. Così come nel 2021, infatti, ma con risultati decisamente più importanti, hanno convogliato su un'unica tessera Fidaty dell'Esselunga i tanti punti che altrimenti sarebbero scaduti a fine maggio e che quindi sarebbero andati persi per sempre.