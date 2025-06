Sole e bel tempo ovunque | massime stabilmente sopra i 30 gradi

L'estate si prende il centro del palcoscenico con sole e temperature che superano i 30°C in tutta Italia. L'alta pressione subtropicale rinforza il suo dominio, portando giornate calde e soleggiate che si intensificheranno da metà settimana. Scopriamo insieme le previsioni dei prossimi giorni, per vivere al meglio questa stagione di bagni di sole e relax, grazie ai dati degli esperti del Centro Meteo Lombardo. Continuate a leggere per non perdere nessun dettaglio.

Alta pressione di matrice subtropicale in rinforzo sull’Europa meridionale, accompagnata da un graduale aumento delle temperature e caldo in intensificazione da metà settimana. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Martedì 10 giugno 2025 Tempo Previsto: Bel tempo ovunque salvo qualche annuvolamento in mattinata tra Prealpi e pianura occidentale, in graduale dissolvimento. Temperature: Minime stazionarie (1619°C), massime stazionarie (2730°C). Venti: In pianura venti deboli o moderati da est, in quota venti deboli occidentali. Mercoledì 11 giugno 2025 Tempo Previsto: Bel tempo ovunque. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Sole e bel tempo ovunque: massime stabilmente sopra i 30 gradi

