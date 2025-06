Sole 24 Ore - Inter Bank of America già al lavoro per rifinanziare il bond da 415 milioni Tre opzioni per Oaktree

Il Sole 24 Ore svela che Bank of America è al lavoro per rifinanziare il bond da 415 milioni, con tre opzioni a disposizione di Oaktree. Intanto, l’Inter si prepara a chiudere il bilancio 2024/25 in attivo, un traguardo storico dopo anni di difficoltà e zero titoli conquistati. Una svolta che potrebbe segnare una nuova alba per il club e non solo…

L`Inter è pronta a chiudere il proprio bilancio 202425 in attivo e, per la prima volta negli ultimi lunghissimi anni, nonostante gli zero titoli. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Inter Sole Bank America

In passato Bank of America si è occupata anche del rifinanziamento del Milan ed è stata advisor di Elliott nella vendita a RedBird. Ha anche finanziato il Real Madrid nella ristrutturazione del Bernabeu. Il bond scade a febbraio 2027, rifinanziarlo è un passaggi Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

L’Inter scende in campo con Bank of America per rifinanziare il debito; Sole 24 Ore - Inter, Bank of America già al lavoro per rifinanziare il bond da 415 milioni. Tre opzioni per Oaktree; Inter, Bank of America al lavoro per rifinanziare il bond.

Sole 24 Ore - Inter, Bank of America già al lavoro per rifinanziare il bond da 415 milioni. Tre opzioni per Oaktree - L`Inter è pronta a chiudere il proprio bilancio 2024/25 in attivo e, per la prima volta negli ultimi lunghissimi anni, nonostante gli zero titoli conquistati in.

Inter, Oaktree si affida a Bank of America per rifinanziare il debito - Il fondo americano Oaktree, proprietario dell’Inter, sta lavorando per rifinanziare il debito della società nerazzurra.

Il Sole 24 Ore - Bond Inter, Oaktree coinvolge Bank of America. Impennata nella valutazione del club - Oaktree lavora per rifinanziare il debito dell'Inter e secondo Il Sole 24 Ore avrebbe incaricato Bank of America per studiare le opzioni sul tavolo.