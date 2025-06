Soldi scomparsi dal conto corrente Poste deve risarcire l’intero importo

Un caso emblematico che mette in luce l’importanza di una tutela efficace per i clienti bancari. Quando i soldi scompaiono dal conto senza autorizzazione, la legge interviene a difendere i diritti dei consumatori, come dimostra la recente sentenza del Giudice di pace di Lucca. La decisione stabilisce che Poste Italiane dovrà risarcire integralmente il cliente truffato, rafforzando così la protezione contro frodi e errori.

Lucca, 10 giugno 2025 – Prelevano a più riprese 5mila euro dal conto corrente, ma Poste Italiane avvisa tardi il legittimo titolare della carta, forse spedita erroneamente a Napoli: l'azienda dovrà risarcire integralmente il cliente truffato. Si tratta di una sentenza che potrebbe fare scuola quella pronunciata dal Giudice di pace di Lucca lo scorso 23 maggio. Al centro della vicenda un cittadino di Capannori che, vittima di un sofisticato raggiro informatico, si è visto sottrarre migliaia di euro dal conto postale attraverso una decina di prelievi effettuati da uno sportello a Napoli, città dove non si era mai recato.

