Soldi del ministero per zittire giornalisti | M5s chiede a Giuli di rispondere in Aula dopo l’inchiesta del Fatto

Un’ombra si allunga sulla trasparenza del Ministero: il M5S chiede spiegazioni in aula dopo le rivelazioni del Fatto su un consigliere che avrebbe cercato di "ammorbidire" i giornalisti critici offrendo compensi per moderare festival finanziati dallo stesso Ministero. Una vicenda che solleva dubbi sulla gestione delle risorse pubbliche e sulla libertà di stampa. La parola passa ora al ministro: quale sarà la sua risposta?

Arriva in Parlamento la vicenda svelata dal Fatto sul consigliere del Ministero Giuli che per “ammorbidire” i giornalisti più critici verso la sottosegretaria Lucia Borgonzoni e la presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia offriva loro compensi come moderatori ai festival finanziati dal Ministero stesso. A portarcela è stato il deputato M5s Gaetano Amato intervenendo nell’aula della Camera dove ha chiesto al ministro un’informativa urgente “a nome di tutte le opposizioni” sul ruolo di Fabio Longo, titolare di un contratto “fantasma” come collaboratore al Dipartimento per le attività culturali e di altri proprio a Cinecittà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Soldi del ministero per zittire giornalisti”: M5s chiede a Giuli di rispondere in Aula dopo l’inchiesta del Fatto

