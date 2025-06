Sofia Viola la puteolana che illumina la passerella della Campania

Sofia Viola, giovane talento di Pozzuoli, incanta la passerella della Campania con il suo sguardo limpido e un’eleganza naturale. A soli 20 anni, ha conquistato il titolo di Miss Mondo Campania 2025, portando la bellezza flegrea sotto i riflettori nazionali. La sua spontaneità e il sorriso che richiama il mare che l’ha vista nascere, fanno di Sofia una vera stella nascente nel mondo della moda e dello spettacolo.

Sguardo limpido, eleganza innata e un sorriso che riflette il mare dove è nata: Sofia Viola, 20 anni, ha conquistato la fascia di Miss Mondo Campania 2025, un titolo che porta la bellezza ancor più in alto, fino alla scena nazionale. Dalle radici flegree al trampolino dei sogni Nata e cresciuta a Pozzuoli, città dal . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Se ne parla anche su altri siti

La puteolana Sofia Viola è la ragazza più bella della Campania; POZZUOLI/ Sofia Viola è la più bella della Campania e si qualifica per la Finalissima di Miss Italia.

Puteolana, tesserati tre giovani stranieri - Con questo spirito la società ha deciso di dare una possibilità a tre profughi provenienti dal ...

Puteolana 1902, iniziativa per la piccola Sofia: l’incasso del prossimo match coprirà le sue cure - devoluto in beneficenza per la raccolta fondi in favore della piccola Sofia, bambina di 7 anni che necessita di cure costose e di un intervento ...

Puteolana, Rambone nuovo direttore generale - La Puteolana 1902 ha un nuovo direttore generale: si tratta di Egidio Rambone, figlio dell'indimenticato allenatore di Napoli, Catania e Campania Puteolana.