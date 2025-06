Società europea di radiologia cardiovascolare Tommaso D’Angelo eletto nel Comitato Linee Guida

Il professor Tommaso D’Angelo, stimato radiologo al Policlinico e membro del Direttivo della SIRM, ha raggiunto un importante traguardo: è stato eletto nel Comitato Linee Guida della Società Europea di Radiologia Cardiovascolare. Questa nomina riconosce il suo impegno e la sua esperienza nel campo, rafforzando il ruolo dell’Italia nel panorama internazionale. Un risultato che sottolinea l’eccellenza della nostra formazione e della nostra ricerca. La sua presenza in questo prestigioso comitato rappresenta un passo avanti per la radiologia cardiovascolare europea.

