So che sembra che sono andato fuori di testa ma… Raz Degan e il racconto svalvolato del digiuno di 10 giorni | Come ho fatto – Il video

«Sicuro che fosse acqua e non whisky?» chiedono nei commenti a Raz Degan sotto il post dell'attore che dice di aver digiunato per 10 giorni. Dieta ferrea per l'attore, che racconta la sua impresa di vivere per tutti quei giorni bevendo solo acqua. O almeno così dice lui. Con uno strano accento italo-americano, l'attore racconta col sorriso di quanto gli abbia fatto bene ripulirsi smettendo di fatto di mangiare. Certo ai più non sembra proprio in bolla, ma lui assicura di sentirsi molto meglio. «Sicuro che ti abbia fatto bene?» gli chiede qualcun altro. Ma non manca chi è pronto a seguire il nuovo guru.