Smartphone | la nuova sigaretta dei nostri figli? Interviene Elena Ugolini

Lo smartphone, definito da Elena Ugolini come "la nuova sigaretta dei nostri figli", va oltre la semplice comunicazione: è un dispositivo che può generare dipendenza e compromettere aspetti fondamentali della salute mentale e fisica. Questa riflessione, condivisa dal Gruppo Assembleare Rete Civica e supportata dalla comunità scientifica, ci invita a riflettere sul suo impatto reale sulla vita dei giovani e sulla necessità di un uso più consapevole. Solo così potremo proteggere il loro benessere futuro.

Lo smartphone non è semplicemente un mezzo di comunicazione. Secondo la riflessione condivisa da Elena Ugolini (Presidente Gruppo Assembleare Rete Civica), ed inviata alla nostra redazione, si tratta di un dispositivo capace di generare dipendenza e di influenzare memoria, concentrazione, qualità del sonno e livelli di ansia. Non si tratta di un'opinione personale o politica, ma di una constatazione supportata dalla comunità scientifica internazionale.

