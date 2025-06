Smartphone come ciucci digitali i bimbi che abusano dei monitor hanno più problemi emotivi | Lo studio

Uno studio recente mette in luce un legame preoccupante tra l'uso eccessivo di smartphone e tablet da parte dei bambini e l'insorgenza di problemi emotivi. Se anche tu hai ricorso a questi dispositivi per tranquillizzare i tuoi figli, è il momento di riflettere sulle conseguenze a lungo termine. La chiave sta nel trovare un equilibrio che favorisca uno sviluppo sano e felice.

A molti genitori sarĂ capitato di utilizzare lo smartphone o il tablet per sedare un capriccio. Anche solo per qualche minuto, giusto il tempo di fare la spesa, di finire una riunione su zoom o di prenotare telefonicamente un tavolo al ristorante per cena. Ebbene, in quelle occasioni lo schermo avrĂ pure funzionato, zittendo il bambino, ma questa strategia alla fine avrĂ creato piĂą problemi di quanti invece ne ha risolti. Uno studio dell'Australian Catholic University, che ha monitorato quasi 300mila bambini per diversi anni, ha dimostrato infatti che il tempo trascorso davanti a uno schermo non solo causa problemi emotivi e comportamentali nei bambini, ma diventa anche il loro meccanismo di difesa "preferito" quando sono in difficoltĂ .

