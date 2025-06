Smart City Italia 2025 Città intelligenti e senza paura

Scopri come le città italiane si preparano a diventare smart e sostenibili entro il 2025. Un’occasione unica per esplorare idee innovative, tecnologie all’avanguardia e strategie concrete per trasformare il presente in un futuro senza paura. Giovedì 10 luglio, nella suggestiva Sala delle Colonne di Milano, il Foglio invita cittadini, innovatori e decisori a condividere visioni e proposte per una rinascita urbana intelligente. L’ingresso è gratuito: non perdere questa opportunità di partecipare al cambiamento.

Come trasformare la città del futuro nella città del presente. Idee per una nuova agenda sulle smart city. Partendo da questi temi il Foglio organizza una giornata per ragionare sul presente e sul futuro delle nostre città, con uno sguardo ottimistico su “algoritmi” e “rivoluzioni possibili”, sulla sostenibilità, sull’acqua, sulla tecnologia e sull’innovazione. Giovedì 10 luglio nella Sala delle Colonne della sede di Banco Bpm a Milano. Ingresso libero con iscrizione obbligatoria a [email protected] Gabriele Albertini (Politico e imprenditore) Umberto Ambrosoli (Presidente Fondazione BPM e Banca Aletti) Sergio Arbignani (Membro CTS) Lorenza Baroncelli (Architetto urbanista) Elena Beccalli (Rettrice Università Cattolica del Sacro Cuore) Francesco Billari (Rettore Università Luigi Bocconi) Stefano Boeri (Architetto) Marina Brambilla (Rettrice Università degli Studi di Milano) Elena Buscemi (Presidente Consiglio Comunale di Milano) Elena Carnevali (Sindaca di Bergamo) Giordana Castelli (Consiglio Nazionale delle Ricerche) Elena Ferrari (Responsabile comunicazione e sviluppo CoReVe) Gioia Ghezzi (Vice Presidente Assolombarda) Giovanna Iannantuoni (Rettrice Università degli Studi Milano Bicocca) Giuseppe Pasini (Presidente Confindustria Lombardia) Giacomo Possamai (Sindaco di Vicenza) Andrea Romano (Presidente MuoverSì Federazione NCC) Claudia Maria Terzi (Assessore Infrastrutture Regione Lombardia) Andrea Vota (Head of Public Policy Bolt) Francesco Zurlo (Preside Scuola Design Politecnico di Milano). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Smart City Italia 2025. Città intelligenti, e senza paura

In questa notizia si parla di: Città Smart City Italia

Tim con Roma Capitale per una città sempre più smart e digitale - Roma si conferma un hub strategico per l'innovazione grazie alla sinergia con Tim, che porta competenze e tecnologie all'avanguardia.

Smart City Italia 2025. Città intelligenti, e senza paura. Giovedì 10 luglio nella Sala delle Colonne della sede di Banco Bpm a Milano. Ingresso libero con iscrizione obbligatoria a [email protected] Partecipa alla discussione

Smart City Italia 2025. Città intelligenti, e senza paura. Come trasformare la città del futuro nella città del presente. Ne parliamo giovedì 10 luglio nella sede di Banco Bpm a Milano. Iscrizione obbligatoria a [email protected] Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Smart city in Italia: tra ritardi infrastrutturali e disuguaglianze digitali; Al via da Torino lo Smart City Tour: innovazione e sostenibilità per le città del futuro; Smart city, l’Italia resta indietro in Europa su connettività e inclusione digitale.